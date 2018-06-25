ABD'de huzurevindeki yangına müdahale eden itfaiyeci öldürüldü

LONG BEACH (AA) - ABD'nin California eyaletine bağlı Long Beach kentinde bir huzurevi kompleksinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekibine yapılan silahlı saldırıda bir itfaiyeci hayatını kaybetti.
Emniyetten yapılan açıklamada, yangın alarmının ardından saat 03.49 sularında huzurevine gelen itfaiyecilerin, katlardan birinde çıkan küçük yangına müdahale ettikten sonra binayı kontrol ederken huzurevi sakini olduğu tahmin edilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradığı bildirildi.
Saldırıda itfaiye yüzbaşısı Dave Rosa'nın vurularak hayatını kaybettiği, iki itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.
Emniyet Müdürü Robert Luna, saldırganın hangi saikle hareket ettiğinin henüz anlaşılamadığını, binadaki gaz kokusu ve bazı şüpheli düzeneklerin olması nedeniyle incelemeler yapmak üzere olay yerine bomba ekiplerinin sevk edildiğini ifade etti.
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