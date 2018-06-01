ABD’de iftar

Chicago’nun en büyük camisine sahip olan Vakfın, kentin hemen her kesiminden büyük destek gördüğünü kaydeden Cemal, “Camimizin bulunduğu bölgede, binlerce Müslümanın katıldığı ibadetlerimiz öncesi ve sonrasında çok yoğun bir trafik yaşanmasına rağmen tek bir kaza dahi yaşanmaması, başta polis olmak üzere herkesin görevini en iyi şekilde yaptığını gösterir.” dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İngilizce tercümesi ile başlayan programda konuşan USCMO Genel Sekreteri Cemal, çok farklı kültürleri bir araya getiren iftar programını, 17. kez düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal’in başkanlığını yaptığı Cami Vakfı'nın geleneksel iftar programı, Bridgeview bölgesindeki Paradise adlı salonda çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Başkonsolos Acar’ın onur konuğu olarak davet edildiği iftar programına kentte yaşayan Müslümanların yanı sıra çok sayıda ülke, din ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Cemal, ABD’deki Müslümanlar olarak toplumun diğer kesimleriyle olan ilişkilerin ve dostluğun daha da geliştirilmesi için her şeyi yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Programda Başkonsolos Acar’a, Türkiye’nin başta Suriyeli sığınmacılara yönelik yardımları ve Filistin halkıyla dayanışması olmak üzere dünyada yardıma muhtaç insanlara yönelik politikalarından ötürü “Dostluk Ödülü” takdim edildi.

Ödülü aldıktan sonra salondakilere hitap eden Başkonsolos Acar, Ramazan coşkusunu ve bereketini “dost ve kardeş” farklı kesimlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Ödüle layık görüldüğü için gurur duyduğunu belirten Acar, “Bizler Chicago’da bu huzur dolu ortamda Ramazan nimetlerini tadarken, Filistin'den Suriye’ye, Myanmar'dan Somali'ye ve dünyanın pek çok farklı yerinde özgürlük ve güvenlik hasretiyle ve hatta açlık tehlikesiyle yaşayan kardeşlerimiz olduğunu da unutmayalım, dualarımızı bu kardeşlerimize gönderelim.” diye konuştu.

