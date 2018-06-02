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ABD’de iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 07:43 | Son Güncelleme

Amerika Zekat Vakfı’nın geleneksel iftarı Chicago’da yaşayan yüzlerce Müslümanı bir araya getirdi

CHICAGO (AA) - Amerika Zekat Vakfı (The Zakat Foundation of America) tarafından Chicago’da düzenlenen geleneksel iftar programı yüzlerce Müslümanı bir araya getirdi.

Amerika Zekat Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen iftara, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İngilizce tercümesi ile başlayan programda konuşan Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir davetlilere yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Zekat vermenin İslam dinindeki önemine dikkati çeken Demir, “Dünyanın en zengin 5 ülkesinin toplam nüfusu 59 milyon ve kişi başına düşen ortalama milli gelir yaklaşık 100 bin ABD doları. Öte yandan toplam nüfusları yaklaşık 53 milyon olan dünyanın en fakir 5 ülkesindeki ortalama kişi başına düşen milli gelir ise sadece 721 ABD dolarıdır. Bu adaletsizlik zekatın ne denli önemli olduğunun en güzel göstergesidir.” diye konuştu.

Demir sözlerini, “Allah’ın emrettiği zekat hakkıyla toplanıp dağıtılırsa Müslümanlar arasında fakir kalmayacaktır.” diye tamamladı.

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Chicago Halil Demir iftar Zekat Vakfı

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