ABD'de ilk iftar

WASHINGTON (AA) - ABD'de ramazan ayının ilk gününde büyük kentlerdeki camilerde verilen iftarlar Müslümanları bir araya getirdi.
Başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) geçen yıl olduğu gibi bu sene de geniş katılımlı iftar programları düzenleniyor.
Ramazanın ilk gününde yoğun yağışa rağmen çok sayıda Müslüman, DCA bünyesindeki restoranda verilen iftarda buluştu.
DCA yetkilileri ramazan ayı sonuna kadar her gün verilecek iftarlara özellikle hafta sonları yoğun katılımın beklendiğini ve Amerikalı Müslüman kanaat önderlerinin de ağırlanacağı organizasyonlarda kalabalığın daha da artacağını ifade etti.
- New York'ta ilk iftar
Ülkede özellikle Türklerin en yoğun yaşadığı bölge olan New York'ta Bergen Diyanet Camisi ve Kültür Merkezindeki iftara katılan çok sayıda Müslüman, ilk iftarda bir araya gelmenin mutluluğuna ortak oldu.
Ramazan ayı boyunca iftarların devam edeceği ve bazı etkinliklerin düzenleneceği bildirilen merkezin, bölgede yaşayan Müslümanların buluşma mekanlarından biri olmayı sürdüreceği kaydedildi.
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