ABD'de ilk teravih kılındı

WASHINGTON (AA) - ABD'de yaşayan Müslümanlar ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Başkent Washington civarında yaşayan Müslümanlar, Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Çevre eyaletlerden de gelen çok sayıda Müslümanı bir araya getiren ilk teravih namazında gencinden yaşlısına, çocuktan kadına kadar farklı kesimlerden kalabalık cemaat, imam Ali Tos'un kıldırdığı namazla ramazan ayına erişmenin sevincini yaşadı.

Namazın ardından AA muhabirine açıklama yapan Tos, ibadete açıldığı günden bu yana tüm ramazanlarda hatimle teravih namazı kıldırdıklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tos, iftar ve sahur programlarıyla ilgili birçok organizasyon yaptıklarını, akşam namazı öncesinde camide mukabele okunacağını ve külliye bünyesinde her akşam tüm misafirlere iftar sofrası hazırlayacaklarını kaydetti.

Yusuf Estes ve İmam Macid gibi Amerikalı Müslümanlar nezdinde tanınan önemli isimleri de ramazan boyunca farklı programlarda DCA'de ağırlayacaklarını kaydeden Tos, ramazan ayının son 10 gününde de gece namazlarını cemaatle kılacaklarını ifade etti.