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ABD'de ilk teravih kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 08:59 | Son Güncelleme

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal: - “Bu yıl ramazan ayı ne yazık ki Filistin’deki çok talihsiz gelişmelerin gölgesinde başlıyor” - “Filistin konusundaki sağlam duruşu nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etmemiz gerekiyor”

CHICAGO (AA) - ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, bu yılki ramazan ayının Filistin’deki “çok talihsiz” gelişmelerin gölgesinde başladığını belirterek, Türkiye’ye sağlam duruşu nedeniyle teşekkür etmek gerektiğini söyledi.

ABD’nin Chicago kentindeki ramazan ayının ilk teravih namazı, The Mosque Foundation Camisi'nde yaklaşık 3 bin Müslüman’ın katılımıyla kılındı. Chicago’nun en büyük ibadethanelerinden olan cami, Bridgeview bölgesindeki Müslümanları bir araya getirdi.

Namazın ardından Anadolu Ajansı’na (AA) açıklamada bulunan USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal, The Mosque Foundation Camisi'nin yaklaşık 400 bin Müslüman’ın yaşadığı Chicago’da her gün 3-4 bin Müslüman’ı teravih namazında bir araya getireceğini söyledi.

Dünya gündemine de değinen Cemal, “Bu yıl ramazan ayı ne yazık ki Filistin’deki çok talihsiz gelişmelerin gölgesinde başlıyor” dedi.

Bölgede yaşanan olaylarda çok sayıda Filistinlinin şehit olduğunu, birçoğunun da yaralandığını hatırlatan Cemal, “Gelişmelere çoğu Müslüman ülkelerin sessiz kalması bizleri üzüyor. Sadece birkaç Müslüman ülke Filistin’in arkasında durarak destek oluyor. Filistin konusundaki sağlam duruşu nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Türkiye’de ilan edilen 3 günlük yas ve İsrail’e yönelik diplomatik tutumun tüm Müslüman ülkeler tarafından benimsenmesi gereken bir duruş olduğuna dikkati çeken Cemal, “İsrail dünyanın gözü önünde suçsuz ve masum insanları öldürüyor. Buna en başından beri sadece Türkiye karşı çıktı ve çıkmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Yaşanan dönemin özellikle bölge açısından son derece kritik olduğunun altını çizen Cemal, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını “büyük ve tarihi bir hata” olarak niteledi. Cemal, ABD’nin benimsemiş olduğu politikaların, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Chicago Teravih Usame Cemal

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