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ABD'de imal edilen en büyük buharlı yat Bodrum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

ABD'li otomotiv şirketi Horace Dodge'nin sahipleri için 97 yıl önce inşa edilen 'SS Delphine' isimli 79 metre uzunluğundaki yat, Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a geldi.

ABD'de imal edilen en büyük buharlı yat Bodrum'da

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- ABD'li otomotiv şirketi Horace Dodge'nin sahipleri için 97 yıl önce inşa edilen 'SS Delphine' isimli 79 metre uzunluğundaki yat, Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a geldi. Hintli milyarder bir ailenin iki haftalık tatil için kiraladığı öğrenilen tarihi yat, ilçede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.
ABD'nin Detroit şehrinde yaşayan John ve Horace Dodge kardeşlerin ortaklaşa yaptırıp, 1921 yılında denize indirilen 'SS Delphine' isimli 79 metrelik tekne, 150 kişilik yolcu kapasitesi ile önce deniz yolculuğunda kullanıldı. Ardından, 1937'li yıllarda 2. Dünya Savaşı'nda ABD donanmasına hizmet etti. Tekne, 1997 yılında hurdaya ayrıldığı tersanede yeni tasarımı ile turizme kazandırıldı. 36 yolcu kapasiteli yata dönüştürülen 'SS Delphine', bugün öğle saatlerinde İtalya'nın Messina şehrinden Bodrum'a geldi. ABD'de imal edilen en büyük buharlı yat unvanını taşıyan, 22 personeli bulunan Portekiz bayraklı SS Delphine, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Hintli milyarder bir aile tarafından iki haftalık mavi yolculuk için kiralandığı öğrenilen, içerisinde 12 suit kamara, televizyon, uydu sistemi, su sporları merkezi, fitness, Türk hamamı, sauna, iki yüzme havuzu, üç sürat teknesi bulunan yata bol miktarda yiyecek, içecek ve akaryakıt takviyesi yapıldı.
Tarihe tanıklı etmiş olan yat, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

FOTOĞRAFLI

ABD'de imal edilen en büyük buharlı yat Bodrum'daABD'de imal edilen en büyük buharlı yat Bodrum'daABD'de imal edilen en büyük buharlı yat Bodrum'daABD'de imal edilen en büyük buharlı yat Bodrum'da

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