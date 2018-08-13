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ABD'de ırkçılık karşıtları, aşırı sağcıların gösterisini bastırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 02:47 | Son Güncelleme

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde geçen yıl düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü gösterilerin birinci yıl dönümünde başkent Washington'da düzenlenen aşırı sağcıların gösterisine 30 kişi katıldı - Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı aşırı sağcıların gösterisine karşıt protesto düzenleyen binlerce ırkçılık karşıtı ise meydanları doldurdu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde geçen yıl düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü gösterilerin birinci yıl dönümünde başkent Washington'da düzenlenen aşırı sağcıların gösterisine 30 kişi katılırken, ırkçılık karşıtları binlerce kişiyle meydanları doldurdu.

Sayıları 30 kadar olan aşırı sağcılar, başkent polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray önünde "Sağı Birleştirin-2" adlı bir gösteri gerçekleştirdi.

Amerikan medyasında günlerdir konuşulan protestoya sadece 30 civarında aşırı sağcının katılmış olması, "Aşırılıkçı ırkçılar kendi aralarında bölünüyor." yorumlarına neden oldu.

Metro çıkışından itibaren Beyaz Saray'ın önüne kadar polis eşliğinde giden ırkçı göstericiler, burada Lafayette Park'ta ellerinde pankartlarla slogan atarak eylemlerini gerçekleştirdi.

Herhangi bir şiddet olayının yaşanmadığı gösteri, yine polisin yoğun güvenlik önlemi eşliğinde göstericilerin metroya dönmeleriyle son buldu.

- Irkçılık karşıtlarının gösterisi binlerce kişiyi buluşturdu

Başkent Washington'da aşırı sağcıların gösterilerine karşı gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katıldığı ırkçılık karşıtlarının gösterisi ise çeşitli kesimlerden çok sayıda kişiyi bir araya getirdi.

Irkçılık karşıtı sloganlar atan göstericiler, özellikle ülkedeki aşırı sağcılara alan açtığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'a da tepki gösterdi.

Birçok caddenin trafiğe kapatıldığı gösteriler boyunca aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtlarının metroda karşı karşıya gelmemesi için de Washington Metro İdaresi ilave tedbirler aldığını açıkladı.

- Trump'ın mesajı

Geçen yılki olaylara yeterince tepki vermediği için eleştirilerin hedefi olan ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Charlottesvilie'de bir yıl önce yaşanan ayaklanma anlamsız ölümler ve ayrışma ile sonuçlandı. Millet olarak bir araya gelmeliyiz. Irkçılık ve şiddet eylemlerinin her türünü kınıyorum. Tüm ABD'lilere barış!" ifadelerine yer vermişti.

Charlottesville'de geçen yıl 12 Ağustos'ta düzenlenen "Sağı Birleştirin" adı verilen ve Trump yönetimi ile giderek güçlenen aşırı sağcı kesimlerin bir araya geldiği gösterilerde şiddet olayları yaşanmıştı.

Bir aracın ırkçılık karşıtı bir grubun üzerine sürülmesi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmış ve kentte OHAL ilan edilmişti. Ülkede aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasındaki gerilimi tırmandıran bu olay karşısında Trump'ın net bir tavır sergileyememesi de Amerikan kamuoyunda ciddi şekilde eleştirilmişti.

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ABD ABD'de aşırı sağcılar ABD'de ırkçılık Charlottesville olayları

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