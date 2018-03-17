ABD’de İslam Toplum Merkezi’ne çirkin saldırı

ABD’nin Arizona eyaletinin Tempe kentinde hizmet veren İslam Toplum Merkezi’ne iki kadın tarafından çirkin saldırı düzenledi.
Tempe kentinde Tahnee Gonzales ve Elizabeth Dauenhauer isminde iki kadın üç çocuklarını da yanlarına alarak gittikleri İslam Toplum Merkezi’nde Müslümanlara hakaret etti. Çirkin saldırıyı gerçekleştiren İslam düşmanı kadınların caminin duvarlarında asılı olan Kur’an yazmalarını toplayarak 24 dakika boyunca Müslümanlara ağır hakaret ve küfürler içeren video görüntülerini sosyal medyada Facebook üzerinden canlı yayınladıkları ortaya çıktı.
İslam Toplum Merkezi’nin dinler arası ve sosyal yardım direktörü İmam Hatibi Ahmed Al-Akoum, güvenlik kamera ve Facebook görüntülerinin tamamını polise teslim ettiklerini söyledi. Al-Akoum,"Bazı üyelerimiz korkuyor ve durumdan çok tedirginler. Bu kadınların genç masum çocuklarını camiye sürükleyip nefret etmelerini öğretmekten çok üzüldüm. Bu çocuklara yanlış bilgi verildi. Onlar için çok üzüldüm." diye konuştu.
Tempe Polis Sözcüsü Lily Duran, Tahnee Gonzales ve Elizabeth Dauenhauer’un üçüncü derece hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığını, iki zanlı kadının baskın ve 3. derecede hırsızlıkla suçlandığını duyurdu.
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