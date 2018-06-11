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ABD'de Kadir Gecesi idrak edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

Amerika Diyanet Merkezi, Kadir Gecesi'nde binlerce kişiyi bir araya getirdi

WASHINGTON (AA) - Kadir Gecesi, ABD'nin Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) dualarla idrak edildi.

Başkent Washington'a yaklaşık yarım saatlik mesafede bulunan merkeze, binlerce Müslüman akın etti.

Maryland'in yanı sıra Washington, Virginia ve New York gibi farklı bölgelerden gelen Müslümanlar, yatsı namazı öncesi DCA Başkanı Fatih Kanca'nın Kadir Gecesi'nin önemine ilişkin vaazını dinledi.

Kılınan teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

- DCA yönetimi projelerini anlattı

Bu arada DCA Yönetimi, Kadir Gecesi nedeniyle düzenlediği iftar öncesinde merkezin projelerinin anlatıldığı bir toplantı düzenledi.

Kanca, toplantıda yaptığı konuşmada DCA'nın, başta Türk-Amerikan toplumu olmak üzere ABD'de yaşayan Müslümanlara bir armağan olduğunu belirterek, Müslümanlara merkezin projelerine katkı sağlamaları konusunda çağrı yaptı.

DCA, 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı. Merkezin bünyesinde cami, kültür merkezi, cemiyet binası, geleneksel Türk evleri, hamam, konferans salonu ve bir restoran bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Diyanet Merkezi kadir gecesi

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