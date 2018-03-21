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ABD'de kar fırtınası 70 milyon kişiyi etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 22:16 | Son Güncelleme

Son 3 haftadaki dördüncü kar fırtınası ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde yaklaşık 70 milyon insanı olumsuz etkiledi - ABD'de dün akşamdan itibaren 25 bin uçuşta gecikme yaşanırken, bugün 4 bin 800 sefer iptal edildi

Son 3 haftada dördüncü kar fırtınasının yaşandığı ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde 70 milyon insanın etkilendiği bildirildi.

ABD basınına göre, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerini dün gece etkisi altına alan kar fırtınasının bölgedeki yaklaşık 70 milyon insanı olumsuz etkilediği belirtildi.

Dün gece Philadelphia ve Washington D.C'de başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına sabah saatlerinde New York'a ulaştı.

Başkent Washington D.C'de bugün federal hükümet ve devlet kurumlarının kapalı olduğu duyurulurken, her üç şehirde okullar tatil edildi.

Kar fırtınası, New York'ta metro seferlerinde aksamalara neden olurken, New Jersey eyaletinde de ulaşımı olumsuz etkiledi.

Uzmanlar, fırtınanın bugün kuzeye ilerleyerek Connecticut, Massachusetts ve Maine eyaletlerini etkisi altına almasının beklendiğini kaydederek, Atlantik Okyanusuna kıyısı olan bölgelerde sel felaketi uyarısında bulundu.

- 25 bin uçuşta gecikme yaşandı

Uçuş hizmetleri veren ABD'li FlightAware'in verilerine göre, dün akşamdan itibaren ABD'de yaklaşık 25 bin uçuşta gecikmeler yaşandı.

Veriler dün ülkede 15 bin uçuşta gecikme yaşandığını ve bin 100 uçuşun da iptal edildiğini gösterdi.

Bugün yerel saatle 14.30 itibarıyla ise 9 bin 800 uçuşta gecikme yaşanırken, 4 bin 800 sefer iptal edildi.

ABD'nin kuzeydoğusunda 3 Mart, 8 Mart ve 13 Mart'taki fırtınalarda 9 binden fazla uçuş iptal edilmiş, 2 milyon kişi elektriksiz kalmıştı.

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