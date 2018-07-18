HABER

ABD'de Katolik tarikattan cinsel taciz mağdurlarına tazminat

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:45 | Son Güncelleme

Aziz Augustine tarikatı, 8 mağdura toplam 1 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti

BOSTON (AA) - ABD'de Katolik Kilisesine bağlı Aziz Augustine tarikatı, Massachusetts eyaletinde kendilerine bağlı kiliselerde görev yapan iki rahip hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle mağdurlara 1 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

"Boston Globe" gazetesinde yer alan habere göre, mağdur avukatı Mitchell Garabedian, kilise temsilcileriyle geçen ay imzaladıkları yasal uzlaşma anlaşması kapsamında 5 erkek ve 3 kadın mağdura toplam 1 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildiğini açıkladı.

John Gallagher ve Robert Turnbull adındaki rahipler, 1970'li ve 80'li yıllarda 9 ila 12 yaşlarındaki çocukları taciz etmekle suçlanıyordu.

Her iki rahip de bugün hayatta değil.

Son 10 yılda dünyanın birçok ülkesinde Katolik Kilisesi'ne mensup din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismarına dair çok sayıda iddia, basın organlarına yansımıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) de 2014'te Katolik Kilisesi görevlilerinin çocuk istismarları hakkında bir rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, aldığı sistematik kararlar nedeniyle geçen 10 yılda papazlara on binlerce çocuğa tecavüz ve tacizde bulunma ortamı sağlamakla suçlanmıştı.

Vatikan, 2014'ün Ocak ayında 400 papazın çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlaması nedeniyle eski Papa 16. Benedictus tarafından görevden alındığını kabul etmişti. Kiliseye yönelik eleştirilerde bu sayının çok daha fazla olması gerektiği belirtilmişti.

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
27 kiloluk sazan tuttu, gölete bıraktı27 kiloluk sazan tuttu, gölete bıraktı
Yamaç paraşütü eğitiminde ilk uçuş heyecanıYamaç paraşütü eğitiminde ilk uçuş heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çocukların cinsel istimarı Katolik Kilisesi

En Çok Okunan Haberler

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Kozmik Odada Kumpas' davasında istenen cezalar belli oldu!

'Kozmik Odada Kumpas' davasında istenen cezalar belli oldu!

Engelli genç kızı stismar eden 9 kişi hakkında flaş karar

Engelli genç kızı stismar eden 9 kişi hakkında flaş karar

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular

Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular

Nedim Şener'den flaş açıklama: Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardı

Nedim Şener'den flaş açıklama: Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.