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ABD'de kimyasal üretim yapan fabrikada patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 21:33 | Son Güncelleme

ABD'de kimyasal üretim yapan fabrikada patlama

HOUSTON (AA) - ABD'de kimyasal üretim yapan bir fabrikada meydana gelen patlamada 20 kişinin yaralandığı, bir kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Televizyon kanalı KHOU'ya açıklama yapan bölgedeki itfaiye şefi, patlamanın bu sabah Teksas eyaletindeki Pasadena şehrindeki Kuraray Amerika Eval Fabrikası'nda meydana geldiğini söyledi. Kimyasal, elyaf ve reçine odaklı üretim yaptığı belirtilen fabrikadaki patlamada 20 kişinin yaralandığı, bir kişinin de halen kayıp olduğu kaydedildi.

Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada ise herhangi bir kimyasal sızıntı ve çevre için sakıncalı bir durum olmadığı ifade edildi.

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20 yaralı ABD fabrikada patlama kimyasal fabrika

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