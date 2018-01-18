ABD'de konut başlangıçları aralıkta sert düştü

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut başlangıçları aralık ayında yüzde 8,2 düşüşle beklenenden fazla geriledi. Aralıkta yüzde 0,6 azalması beklenen inşaat izinleri ise yüzde 0,1 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, 2017'nin son ayında önceki aya kıyasla yüzde 8,2 azalarak 1 milyon 192 bin oldu. Son 3 ayın ilk düşüşünü kaydeden konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 275 bin veya yüzde 1,7 düşüş seviyesindeydi.

Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin aralıkta yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 302 bine düştüğünü gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 295 bine ya da yüzde 0,6 gerilemesi bekleniyordu.

Bu arada, kasım ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 297 binden 1 milyon 299 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 298 binden 1 milyon 303 bine yükseltildi.

Analistler, konut başlangıçlarının aralıkta özellikle ülkenin doğu yakasını etkisi altına alan kar fırtınaları ve aşırı soğuklar nedeniyle sert düşmüş olabileceğini öngörüyor.

(AA)