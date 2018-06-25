ABD'de küçük uçak düştü

DETROIT (AA) - ABD'nin Detroit kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis yetkilisi Mark Thornton, Coleman A. Young Havalimanı'na seyreden tek motorlu küçük uçağın elektrik hattına çarptıktan sonra düştüğünü kaydetti.
Uçakta bulunan 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiğini belirten Thornton, yaralanan kişinin de durumunun kritik olduğunu söyledi.
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