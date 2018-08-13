ABD'de küçük uçak düştü

PAYSON (AA) - ABD'nin Utah eyaletinde küçük uçak, bir evin önüne düştü.
Payson bölgesi polisi, KSL-TV'ye yaptığı açıklamada, kazada uçağın pilotunun yaşamı yitirdiğini, uçağın düştüğü evdeki iki kişinin ise yara almadan kurtulduğunu belirtti.
Yetkililer, uçağın düşmesi sonucu çıkan yangında iki katlı evin tüm ön cephesinin tamamen yandığını ifade etti.
Fotoğraflarda, çoğu kısmı parçalanan ve yanan uçaktan geriye yalnızca kuyruğunun ve bir kanadının kaldığı görülüyor.
Uçağın düştüğü yol trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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