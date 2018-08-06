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ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 08:59 | Son Güncelleme

ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

SANTA ANA (AA) - ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye yetkilileri, California'nın güneyindeki alışveriş merkezinde bulunan otoparka çift motorlu küçük uçağın düştüğünü bildirdi.

Uçaktaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, otoparkta ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ABD California Küçük Uçak

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