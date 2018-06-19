İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, (DHA) YURT dışında oy kullanma süresinin sona ermesinin ardından ABD'de kullanılan oylar İstanbul'a getirildi.
ABD'de yaşayan Türklerin kullandığı oylar, THY'nin tarifeli seferiyle New York'tan İstanbul'a getirildi. Gözlemciler eşliğinde uçakta yolcu koltuklarına konulan oylar, saat 12.00 sıralarında İstanbul'a ulaştı. 23 gözlemcinin eşliğinde uçaktan indirilen 25 oy çuvalı, Atatürk Havalimanı apronunda bulunan özel bir odaya götürüldü. Oyların konulduğu odada 24 saat polisin nöbet tutacağı öğrenildi. Diğer ülkelerden gelecek oyların toplanmasının ardından, oy çuvallarının Ankara'ya gönderileceği belirtildi.
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