HABER

ABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 03:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın: - "ABD genelinde 106 bin 336 kayıtlı seçmenden 31 bin 419'u oy kullandı"

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'de kullanılan oylar, sandıkların önceki gün kapanmasının ardından kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, New York'ta kullanılan oyların sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra 13 kurye ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla yerel saat ile 19.00'da Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Yalçın, oyların ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, oradan da Ankara'ya Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderileceğini belirtti.

- ABD'de 31 bin 419 seçmen oy kullandı

New York'ta kayıtlı seçmen sayısı geçen yıl 38 bin civarında iken bu sene 40 bin 18 olduğunu anlatan Yalçın, bölgede 12 bin 845 seçmenin oy kullandığını, seçimlere katılım oranının ise yüzde 32 olduğunu aktardı.

Yalçın, ''ABD genelinde 106 bin 336 kayıtlı seçmenden 31 bin 419'u oy kullandı.'' dedi.

Geçen yıl anayasa değişikliğine ilişkin yapılan halk oylamasında ise ABD'de 32 bin 919 seçmen sandık başına gitmişti.

Gümrük kapılarında oy kullananlarının sayısında da artış olduğuna dikkati çeken Yalçın, seçmenlerin 9-17 Haziran tarihlerinde 9 gün boyunca uzun süre beklemek zorunda kalmadan oy verdiğini ve bu sürecin sorunsuz geçtiğini ifade etti.

Başkonsolos Yalçın, oy verme sürecinin, sandık saklama komisyonu üyeleri ve partili sandık kurulu temsilcileriyle müşahitlerin gözetiminde barış içinde ve huzurlu bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, bu süreçte görev alan herkese teşekkür etti.

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar varAydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralıHakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD oy verme oylar seçmen Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

İlginizi Çekebilir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın teknoloji programında komik görüntü

Erdoğan'ın teknoloji programında komik görüntü

Aydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Aydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.