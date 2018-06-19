ABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

WASHINGTON (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'nin başkenti Washington'da kullanılan oylar, sandıkların önceki gün kapanmasının ardından kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada oy kullanma sürecini değerlendirdi.

Pazar akşamı sona eren oy verme işleminin ardından sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oyların bugün Ankara'dan gelen kuryeler eşliğinde gönderildiğini ifade eden Kılıç, "Oy kullanma süreci huzurlu ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Vatandaşlarımız demokratik haklarını sorunsuzca kullandılar. Bundan dolayı mutluyuz." dedi.

Kullanılan oy sayısında biraz daha fazla beklentisinin olduğunu belirten Kılıç, Türkiye'ye tatile giden çok sayıda Türk vatandaşının da gümrüklerde oylarını kullandığını söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilcileri de AA muhabirine görüşlerini aktardı.