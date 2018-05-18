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ABD'de lisede silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 20:21 | Son Güncelleme

Teksas'ın Santa Fe kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişinin öldüğü bildirildi - Saldırıda ölenlerin çoğunun öğrenci olduğu belirtilirken, saldırıyla ilgileri olduğu düşünülen iki öğrenci yakalandı - Polis, okulun yakınlarında patlayıcı bulunduğu yönündeki haberleri teyit etti

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Harris İlçe Şerifi Ed Gonzalez, yaptığı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde Santa Fe Lisesi'nde meydana geldiğini belirterek, "En az 8 ve belki de 10 kişi öldü." dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğunu ifade eden Gonzalez, olayla ilgisi olduğu düşünülen 1 öğrencinin yakalandığını bildirdi. Şerif Gonzalez, öğrenci olduğu düşünülen bir başka kişinin de aynı gerekçeyle gözaltına alındığını ifade etti.

Amerikan medyasına konuşan bazı öğrenciler, okulda önce silah seslerinin ardından da yangın alarmının duyulduğunu ve silahlı birinin sağa sola ateş ettiğini gördüklerini anlattı.

Santa Fe Polis Şefi Jeff Powell da basına yaptığı açıklamada, ölü sayısının 10'dan az olduğunu belirtti.

Powell, "Okul kampüsünde ve kampüs çevresinde patlayıcılar bulunduğuna ilişkin teyit edilmiş haberler var." ifadesini kullandı.

- Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Trump, paylaşımında "Teksas'ta okul saldırısı. İlk haberler hiç iyi değil. Tanrı hepsini korusun." ifadesini kullandı.

Trump daha sonra Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada da saldırıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi ve "Durumu yakından izliyoruz ve federal yetkililer yerel yetkililerle koordinasyon halindeler. Bu, ülkemizde uzun zamandır devam ediyor, yıllardır, on yıllardır." dedi.

Santa Fe'deki saldırının bir hafta içinde üçüncü, bu yıl içinde ise bir okula düzenlenen 22'inci saldırı olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD silahlı saldırı Teksas Trump

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