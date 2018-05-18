ABD'de lisede silahlı saldırı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Harris İlçe Şerifi Ed Gonzalez, yaptığı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde Santa Fe Lisesi'nde meydana geldiğini belirterek, "En az 8 ve belki de 10 kişi öldü." dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğunu ifade eden Gonzalez, olayla ilgisi olduğu düşünülen 1 öğrencinin yakalandığını bildirdi. Şerif Gonzalez, öğrenci olduğu düşünülen bir başka kişinin de aynı gerekçeyle gözaltına alındığını ifade etti.

Amerikan medyasına konuşan bazı öğrenciler, okulda önce silah seslerinin ardından da yangın alarmının duyulduğunu ve silahlı birinin sağa sola ateş ettiğini gördüklerini anlattı.

Santa Fe Polis Şefi Jeff Powell da basına yaptığı açıklamada, ölü sayısının 10'dan az olduğunu belirtti.

Powell, "Okul kampüsünde ve kampüs çevresinde patlayıcılar bulunduğuna ilişkin teyit edilmiş haberler var." ifadesini kullandı.