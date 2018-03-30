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ABD'de Martin Luther King suikastının 50. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 23:57 | Son Güncelleme

Suikastın yıl dönümü yaklaşırken yapılan anket, ABD'deki siyahi vatandaşların yalnızca yüzde 8'inin King'in öncüsü olduğu medeni haklar hareketinin hedeflerine "tamamen veya büyük ölçüde" ulaştığını düşündüğünü gösteriyor

WASHINGTON (AA) - ABD'de medeni haklar hareketi lideri Martin Luther King'in suikasta uğramasının 50'nci yıl dönümü öncesinde ülkedeki siyahi vatandaşların büyük çoğunluğu, ülkenin ırk ayrımcılığının sona erdirilmesi konusunda geldiği noktadan hoşnut değil.

Associated Press haber ajansının NORC Kamu Araştırmaları Merkezi ile King'in öldürülmesinin 50'nci yıl dönümü olan 4 Nisan'ın 6 hafta öncesinde, 15-19 Şubat tarihlerinde yaptığı ankette, vatandaşlara kamusal hayatta ırkçılıkla mücadele etmeyi amaçlayan medeni haklar hareketinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını sordu.

Ankete katılan Amerikan vatandaşlarının yüzde 30'u medeni haklar hareketinin "hedeflerine tamamen ve büyük ölçüde ulaştığı" görüşünü ifade etti. Beyazların yüzde 35'i bu yönde kanaat beyan ederken, bu oran siyahilerde yüzde 8'de kaldı.

Ankete katılan Afro-Amerikan vatandaşların yaklaşık 4'te 3'ü polisin hala siyahi vatandaşlara ayrımcı davrandığını savunurken, yarısından fazlası siyahilerin medyada ve siyasette yeterince temsil edilemediği, ekonomik fırsatlardan eşit şekilde yararlanamadığı yönünde görüş belirtti.

İlerleme algısının en fazla olduğu seçme hakkı alanındaki eşitlik konusunda dahi "büyük mesafe kaydedildiğini" düşünenlerin oranı yüzde 34'te kaldı. Katılımcıların yüzde 29'u ise bu konuda "belirli mesafe kaydedildiği" görüşünü savundu.

İlerleme algısının en düşük olduğu alan ise polisin ve adalet sisteminin yurttaşlara yönelik tutumu oldu. Katılımcıların yarıya yakını bu alanda ırklar arasında eşitlik sağlanması konusunda "hiç mesafe kat edilemediğini veya çok az mesafe kat edildiğini" düşündüğünü ifade etti. Bu alanda "büyük mesafe kat edildiğini" düşünenlerin oranı ise yüzde 23'te kaldı.

Ankete katılan Amerikan vatandaşlarının yarısından fazlası, siyahilerin yüzde 79'u ve beyazların 44'ü, Afro-Amerikalıların bugün dahi toplumda ilerleme konusunda önlerinde engeller olduğu görüşünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 22'si aslında siyahilerin daha avantajlı olduğunu öne sürerken, yüzde 26'sı ırksal aidiyetin bu konuda belirleyici olmadığını savundu.

Ankete 338'i siyahi, 1337 yetişkin Amerikan vatandaşı katıldı.

Bir Protestan Baptist Kilisesi vaizi olan Martin Luther King, 4 Nisan 1968'de konuşma yapmak üzere geldiği Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde kaldığı motelden çıkarken, ırk ayrımcılığı savunucusu James Earl Ray tarafından silahla öldürülmüştü. King, eşitlik ve adalet mücadelesi ile ırklar arası barışa yönelik çabalarıyla bir Amerikan kahramanı olarak anılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ırk ayrımcılığı Martin Luther King medeni haklar hareketi

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