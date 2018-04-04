HABER

ABD'de Martin Luther King suikastının 50. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 21:26 | Son Güncelleme

4 Nisan 1968'de ABD'nin Tennessee eyaletinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden, medeni haklar hareketi lideri King, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor

WASHINGTON (AA) - Siyahilere yönelik ayrımcılık tartışmalarının devam ettiği ABD'de medeni haklar hareketi lideri Martin Luther King, suikasta uğramasının 50'nci yıl dönümünde ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anıldı.

4 Nisan 1968'de ABD'nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden King'in anısına ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bir Protestan Baptist Kilisesi vaizi olan King, suikaste uğradığı Memphis şehrindeki otelde toplanan yüzlerce kişi tarafından anılırken, mezarının bulunduğu Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da da birçok etkinlikle yeniden hatırlandı.

ABD'nin ilk siyahi başkanı olan Barack Obama döneminde (2009-2017) siyahilere yönelik ayrımcılık tartışmaları son bulmazken, ülkedeki beyaz çoğunluğun desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturan şimdiki Başkan Donald Trump döneminde de aynı sorunların devam ettiği belirtiliyor.

ABD'de NORC Kamu Araştırmaları Merkezi ile AP haber ajansının şubat ayında ortaklaşa yaptığı ankete göre, ABD'de yaşayan Afro-Amerikalıların yaklaşık 4'te 3'ü polisin hala siyahi vatandaşlara ayrımcı davrandığını savunurken, yarısından fazlası ise siyahilerin medya ve siyasette yeterince temsil edilemediği, ekonomik fırsatlardan eşit şekilde yararlanamadığı yönünde görüş belirtti.

Siyahilere yönelik polis şiddetinin gündemden düşmediği ABD'de, son olarak, 2016 yılında Alton Sterling adlı siyahi bir Amerikan vatandaşını vurarak öldüren iki beyaz polisin ceza almayacağı bildirilmişti.

- Martin Luther King kimdir?

15 Ocak 1929'da Georgia eyaletinde doğan King, 1959'da vaiz oldu ve 1964'te henüz 35 yaşındayken "en genç yaşta Nobel Barış Ödülünü alan kişi" olarak tarihe geçti.

ABD'deki ırkçılığa ve siyah ayrımcılığına karşı verdiği mücadeleyle milyonları etkileyen King'in 1963 yılında Washington'da gerçekleştirilen yürüyüşte yaptığı "Bir hayalim var" başlıklı konuşması, ABD'deki en önemli insan hakları metinlerinden biri olarak görülmektedir.

Martin Luther King, ölümünden 9 yıl sonra da dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Başkanlık Özgürlük Ödülüne" layık görüldü.

King, 4 Nisan 1968'de konuşma yapmak üzere geldiği Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde kaldığı motelden çıkarken, ırk ayrımcılığı savunucusu James Earl Ray tarafından silahla öldürülmüştü. King, eşitlik ve adalet mücadelesi ile ırklar arası barışa yönelik çabalarıyla bir "Amerikan kahramanı" olarak anılıyor.

ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'de siyahiler Martin Luther King

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İlginizi Çekebilir

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!

Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!

Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi

Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.