ABD'de Martin Luther King suikastının 50. yıl dönümü

ABD'de NORC Kamu Araştırmaları Merkezi ile AP haber ajansının şubat ayında ortaklaşa yaptığı ankete göre, ABD'de yaşayan Afro-Amerikalıların yaklaşık 4'te 3'ü polisin hala siyahi vatandaşlara ayrımcı davrandığını savunurken, yarısından fazlası ise siyahilerin medya ve siyasette yeterince temsil edilemediği, ekonomik fırsatlardan eşit şekilde yararlanamadığı yönünde görüş belirtti.

ABD'nin ilk siyahi başkanı olan Barack Obama döneminde (2009-2017) siyahilere yönelik ayrımcılık tartışmaları son bulmazken, ülkedeki beyaz çoğunluğun desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturan şimdiki Başkan Donald Trump döneminde de aynı sorunların devam ettiği belirtiliyor.

Bir Protestan Baptist Kilisesi vaizi olan King, suikaste uğradığı Memphis şehrindeki otelde toplanan yüzlerce kişi tarafından anılırken, mezarının bulunduğu Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da da birçok etkinlikle yeniden hatırlandı.

Siyahilere yönelik polis şiddetinin gündemden düşmediği ABD'de, son olarak, 2016 yılında Alton Sterling adlı siyahi bir Amerikan vatandaşını vurarak öldüren iki beyaz polisin ceza almayacağı bildirilmişti.

- Martin Luther King kimdir?

15 Ocak 1929'da Georgia eyaletinde doğan King, 1959'da vaiz oldu ve 1964'te henüz 35 yaşındayken "en genç yaşta Nobel Barış Ödülünü alan kişi" olarak tarihe geçti.

ABD'deki ırkçılığa ve siyah ayrımcılığına karşı verdiği mücadeleyle milyonları etkileyen King'in 1963 yılında Washington'da gerçekleştirilen yürüyüşte yaptığı "Bir hayalim var" başlıklı konuşması, ABD'deki en önemli insan hakları metinlerinden biri olarak görülmektedir.

Martin Luther King, ölümünden 9 yıl sonra da dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Başkanlık Özgürlük Ödülüne" layık görüldü.

King, 4 Nisan 1968'de konuşma yapmak üzere geldiği Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde kaldığı motelden çıkarken, ırk ayrımcılığı savunucusu James Earl Ray tarafından silahla öldürülmüştü. King, eşitlik ve adalet mücadelesi ile ırklar arası barışa yönelik çabalarıyla bir "Amerikan kahramanı" olarak anılıyor.