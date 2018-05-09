HABER

ABD'de Müslüman kanaat önderlerinden Kongre ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 06:55 | Son Güncelleme

ABD'de 400'den fazla Müslüman sivil toplum örgütü temsilcisi, "Ulusal Müslüman Haklarını Savunma Günü" kapsamında Kongre üyelerini ziyaret etti

WASHINGTON (AA) - ABD'de Müslüman sivil toplum örgütü temsilcileri, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Ulusal Müslüman Haklarını Savunma Günü" kapsamında Kongre üyelerini ziyaret ederek talep ve şikayetlerini dile getirdi.

ABD'de "Ulusal Müslüman Haklarını Savunma Günü" adı altında bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen iki günlük organizasyon, ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO) ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) öncülüğünde yapıldı.

ABD'nin farklı eyaletlerinden başkent Washington'a gelen yüzlerce sivil toplum temsilcisi, Kongre üyelerini makamlarında ziyaret ederek Amerikalı Müslümanların talep ve şikayetlerini dile getirdi.

Çeşitli eğitimlerin de verildiği etkinlikler boyunca başkent Washington'da temaslarda da bulunan Müslüman sivil toplum temsilcileri, geleneksel hale gelen organizasyonla kendi meselelerini birinci elden Kongreye aktarma fırsatı buluyor.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan USCMO yetkilileri, bu yıl geçen yıldan daha fazla Kongre üyesini ziyaret etmeyi amaçladıklarını ifade etti. CAIR Direktörü Nihad Awad ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada etkinliğe 400'den fazla temsilcinin katıldığını ve Donald Trump yönetimine İslamofobiyi körükleyen adımlardan uzak durması çağrısında bulunduklarını belirtti.

ABD'de 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump, ülkedeki İslamofobik saldırıların artmasındaki en önemli etmenlerden biri olarak görülüyor.

ABD süre verdi: 90 gün içinde...ABD süre verdi: 90 gün içinde...
Obama'dan Trump'ın kararına tepki!Obama'dan Trump'ın kararına tepki!
İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Kongresi Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi CAIR

En Çok Okunan Haberler

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi

20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf

Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf

FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!

FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!

9 Mayıs Milli Piyango bilet sorgulama - Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

9 Mayıs Milli Piyango bilet sorgulama - Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Korku dolu dakikalar

Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Korku dolu dakikalar

Günlük burç yorumları: 9 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 9 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.