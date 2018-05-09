ABD'de Müslüman kanaat önderlerinden Kongre ziyareti

WASHINGTON (AA) - ABD'de Müslüman sivil toplum örgütü temsilcileri, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Ulusal Müslüman Haklarını Savunma Günü" kapsamında Kongre üyelerini ziyaret ederek talep ve şikayetlerini dile getirdi.
ABD'de "Ulusal Müslüman Haklarını Savunma Günü" adı altında bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen iki günlük organizasyon, ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO) ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) öncülüğünde yapıldı.
ABD'nin farklı eyaletlerinden başkent Washington'a gelen yüzlerce sivil toplum temsilcisi, Kongre üyelerini makamlarında ziyaret ederek Amerikalı Müslümanların talep ve şikayetlerini dile getirdi.
Çeşitli eğitimlerin de verildiği etkinlikler boyunca başkent Washington'da temaslarda da bulunan Müslüman sivil toplum temsilcileri, geleneksel hale gelen organizasyonla kendi meselelerini birinci elden Kongreye aktarma fırsatı buluyor.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan USCMO yetkilileri, bu yıl geçen yıldan daha fazla Kongre üyesini ziyaret etmeyi amaçladıklarını ifade etti. CAIR Direktörü Nihad Awad ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada etkinliğe 400'den fazla temsilcinin katıldığını ve Donald Trump yönetimine İslamofobiyi körükleyen adımlardan uzak durması çağrısında bulunduklarını belirtti.
ABD'de 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump, ülkedeki İslamofobik saldırıların artmasındaki en önemli etmenlerden biri olarak görülüyor.
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