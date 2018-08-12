ABD'de okul taşıtı devrildi: 36 yaralı

EAST BRUNSWICK (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletinde piknikten dönen aileleri taşıyan okul taşıtının devrilmesi sonucu 36 kişi yaralandı.
Newark şehri Belediye Başkanı Ras Baraka, Millstone bölgesinde düzenlenen geleneksel belediye aile buluşması pikniğinden Newark'a dönmekte olan otobüsün, East Brunswick bölgesinde kaza yaptığını açıkladı.
Baraka, kazada okul taşıtındaki 17'si 18 yaşından küçük 36 kişinin yaralandığını, yaralıların çeşitli hastanelere kaldırıldığını belirtti.
İlk bilgilere göre, servisin, bir aracın vurup kaçması sonucu devrildiğini aktaran Baraka, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
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