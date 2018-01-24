ABD'de okulda silahlı saldırı

BENTON (AA) - ABD'nin Kentucky eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğrenci sayısı 2'ye yükselirken, 17öğrenci de yaralandı.

Eyalet polisinden Michael Webb, Kentucky'nin güneybatısındaki Marshall Bölgesi Lisesi'nde gerçekleşen saldırıda 2 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 17'sinin yaralandığını açıkladı.

Okulun kapatıldığını belirten Webb, saldırıyı düzenleyen 15 yaşındaki öğrencinin gözaltına alındığını ve cinayetle suçlanacağını kaydetti.

Yerel bir televizyon kanalı, ailelerinin gelip alması için öğrencilerin yakındaki bir okula tahliye edildiğini duyurdu.

(AA)