ABD'de okulda silahlı saldırı

BENTON (AA) - ABD'nin Kentucky eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğrenci sayısı 2'ye yükselirken, 17öğrenci de yaralandı.
Eyalet polisinden Michael Webb, Kentucky'nin güneybatısındaki Marshall Bölgesi Lisesi'nde gerçekleşen saldırıda 2 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 17'sinin yaralandığını açıkladı.
Okulun kapatıldığını belirten Webb, saldırıyı düzenleyen 15 yaşındaki öğrencinin gözaltına alındığını ve cinayetle suçlanacağını kaydetti.
Yerel bir televizyon kanalı, ailelerinin gelip alması için öğrencilerin yakındaki bir okula tahliye edildiğini duyurdu.
(AA)
Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar
Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı
Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste
Üniversiteli Berfin'in katili kendini 'falda çıktı' diye savundu
ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz
Ölümden kaçış! İşte kurtarılan köyden ilk fotoğraflar
Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'
Öldükten 3 ay sonra dirildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum