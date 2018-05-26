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ABD'de okulda silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 21:26 | Son Güncelleme

Ortaokul öğrencisi sınıfta ateş açtı, bir öğrenci yaralandı - Saldırgan öğrenciyi etkisiz hale getiren fen öğretmeni kahraman ilan edildi

NOBLESVILLE (AA) - ABD'nin Indiana eyaletinde bir ortaokul öğrencisi sınıfta silahlı saldırı düzenledi.

Yetkililer, Noblesville West Ortaokulu'nda, dersten çıkmak isteyen, daha sonra sınıfa 2 silahla geri dönen saldırganın, öğrencilere ateş açtığını bildirdi.

Kimliği açıklanmayan saldırganın "çok çabuk" gözaltına alındığı, saldırıda bir öğrencinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

Öğrencilerden Ethan Stonebraker, saldırganın sınav sırasında sınıfa girdiğini, koşup silahı elinden alan ve onu yere yatıran 29 yaşındaki fen öğretmeni Jason Seaman'ın muhtemelen bir felaketi önlediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırganı durduran öğretmenden Twitter hesabında övgüyle söz etti. Trump, "Noblesville'in cesur öğretmeni ve kahramanı sayesinde çok sayıda gencin yaşamı kurtuldu." ifadesini kullandı.

ABD'de 18 Mayıs'ta Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 8'i öğrenci, 2'si öğretmen 10 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İndiana sınıfta silahlı saldırı

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