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ABD'de orman yangını çıkartana 36,6 milyon dolar para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

ABD'de orman yangını çıkartana 36,6 milyon dolar para cezası

ABD'de geçen yıl Oregon eyaletindeki orman yangınını başlatan gence 36,6 milyon dolar para cezası verildi.

Hakim John Olson, yangını çıkarttığında 15 yaşında olan olan gence 19 bin 500 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olmasından dolayı 36,6 milyon dolarlık para cezası verilmesine hükmetti.

İsmi açıklanmayan gencin avukatı kararın "saçmalık" olduğunu belirtti.

Para cezasının 2000'de Ukrayna'dan ABD'ye gelen ailesinin değil, çocuğun sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada gencin bu miktarı ödemesinin mümkün olmadığı, bir ödeme planının yapılacağı belirtildi.

Oregon'da eylül ayında çıkan yangına, ismi açıklanmayan gencin kanyona attığı havai fişeğin neden olduğu tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Çocuk Oregon para cezası yangın

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