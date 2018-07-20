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ABD'de orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

Oregon'daki yangın itfaiyenin ulusal boyutta önceliği ilan edildi - Eyalette bir kişinin cesedi bulundu

ABD'nin batısındaki Oregon eyaletinde çıkan orman yangınları, itfaiyenin ulusal boyutta önceliği ilan edildi.

Oregon Eyalet İtfaiye Şefliğinden yapılan açıklamada, kırsal kesimde Portland'ın doğusunda etkili olan orman yangınlarına müdahale için dün öğleden sonra 60 kişiden oluşan takviye birliğin geldiğini, eyaletteki yangınların ulusal boyutta öncelik tayin edildiğini söyledi.

Bu arada eyalette yangınların etkili olduğu bir bölgede bir kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

Jackson Bölge Şerifliği, erkek cesedinin evsizlerin kamp yeri yakınında tespit edildiğini açıkladı.

Oregon'da 200'den fazla noktada orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

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ABD Oregon orman yangınları

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