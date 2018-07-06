ABD'de orman yangınlarında can kaybı

HORNBROOK (AA) - ABD'nin batısında California, Utah ve Colorado eyaletlerinde çıkan orman yangınlarında California-Oregon sınırında bir kişinin öldüğü bildirildi.
California Ormancılık ve Yangın Önleme Dairesinin Sözcüsü Suzi Brady, Oregon sınırında dün çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Brady ayrıca yangının, Oregon sınırının 22 kilometre güneyinde Hornbook kasabasında 300 evi tehdit ettiğini kaydetti.
California, Utah ve Colorado eyaletlerinde orman yangınları etki alanını artırarak devam ediyor.
California eyaletinin kuzeyinde geçen hafta çıkan yangının yaklaşık bin ev ve binayı tehdit ettiği açıklanmıştı.
Bölgedeki yangının rüzgar, yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle kontrol altına alınmasının zor olduğu belirtiliyordu.
Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!
Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun
Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu
Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu
Veli Ağbaba'dan şok sözler: İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti
Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum