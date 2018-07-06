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ABD'de orman yangınlarında can kaybı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 21:29 | Son Güncelleme

California eyaletindeki yangında bir kişi öldü

HORNBROOK (AA) - ABD'nin batısında California, Utah ve Colorado eyaletlerinde çıkan orman yangınlarında California-Oregon sınırında bir kişinin öldüğü bildirildi.

California Ormancılık ve Yangın Önleme Dairesinin Sözcüsü Suzi Brady, Oregon sınırında dün çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Brady ayrıca yangının, Oregon sınırının 22 kilometre güneyinde Hornbook kasabasında 300 evi tehdit ettiğini kaydetti.

California, Utah ve Colorado eyaletlerinde orman yangınları etki alanını artırarak devam ediyor.

California eyaletinin kuzeyinde geçen hafta çıkan yangının yaklaşık bin ev ve binayı tehdit ettiği açıklanmıştı.

Bölgedeki yangının rüzgar, yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle kontrol altına alınmasının zor olduğu belirtiliyordu.

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