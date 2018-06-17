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ABD'de oy verme sürecinde son gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğunda, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 9 Haziran'da başlayan oy verme süreci son gününde de yoğun şekilde sürüyor

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin batı yakasındaki 12 eyalette yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Los Angeles Başkonsolosluğuna gelerek oy verme işleminin son gününde de oylarını kullanmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, ABD'nin batı yakasındaki 12 eyaleti kapsayan ve ABD genelindeki yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 106 bin 336 seçmenin 17 bininin Los Angeles'ta bulunduğunu belirtti.

Konsolosluğa bağlı yaklaşık 50 bin Türk vatandaşı olduğunu ifade eden Oğuz, "Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 9 Haziran'da başladığımız oy verme işlemleri vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle devam ediyor. Özellikle hafta sonları ve Ramazan Bayramı'nı da kullanarak uzak vilayet ve şehirlerden gelen vatandaşlarımız olduğunu da mutlulukla görüyoruz." dedi.

- Bu akşam sona eriyor

Oy kullanmaya gelenlerden Gözde Eskici, ''Demokrasi şölenine katıldığım için mutluyum. Umarım herkes oyunu verir.'' ifadelerini kullandı.

San Francisco'dan oy kullanmak için gelen Selen Bakkal, ''Umarım herkes bilinçli bir şekilde oyunu kullanır. Umarım ülkemiz için her şey güzel olur.'' şeklinde konuştu.

“Passion” adlı albümüyle Global Music Awards (GMA) tarafından 2017’de büyük başarı ödülüne layık görülen flüt sanatçısı Burak Beşir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Eşimle beraber oy kullanmak için konsolosluktayız. Bütün vatanımıza milletimize hayırlı olsun.'' dedi.

Kuzey Kaliforniya’nın San Francisco ve Silikon Vadisi bölgesinde yaşayan Türk vatandaşları, kalabalık gruplar halinde otobüslerle yaklaşık 7 saat yolculuk yaparak geldikleri konsolosluk binasının girişinde oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

ABD'de oy verme işlemi yerel saatle 21.00'de sona erecek.

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