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ABD'de petrol rafinerisinde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 20:41 | Son Güncelleme

İlk belirlemelere göre 6 yaralı hastaneye kaldırıldı

ABD'nin kuzeyindeki Wisconsin eyaletindeki bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

ABD basınına göre, eyaletin Superior kentinde Husky Energy adlı enerji şirketine ait olan rafineride yerel saatle 10.00 sularında bir patlama oldu.

Superior İtfaiye Departmanı Şefi Steve Panger, basına yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade ederken, yaralıların durumu hakkında ise yorum yapmadı.

Panger, yangının yerel saatle 11.20'de kontrol altına alındığı bilgisini paylaşırken, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini, ancak patlamanın ardından rafineriden asfalt sızıntısı olduğunu ve bunun da kontrol altına alındığını kaydetti.

ABD'li basın kaynakları ise patlamadan önce rafinerinin bakım faaliyetleri nedeniyle faaliyetlerini durdurmaya hazırlandığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
petrol rafinerisi Wisconsin

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