ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 29 Ocak - 2 Şubat döneminde ABD'de 6 petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece, geçen hafta 759 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 765'e yükseldi.

Ayrıca, ABD'nin ham petrol üretimindeki artış geçen hafta devam ederken, ülkenin ham petrol üretim miktarı Suudi Arabistan'ı yakaladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, geçen hafta ülkenin ham petrol üretimi, günlük 9,92 milyon varile yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en güncel verilerinin yer aldığı ocak ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimi aralık ayında günlük ortalama 9,92 milyon varil olmuştu.

Bu sonuçla, dünyanın en büyük üçüncü ham petrol üreticisi olan ABD, bu alanda ikinci sırada gelen Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol üretim seviyesini yakalamış oldu.

EIA'nın ocak ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 10 milyon varile yükseleceği tahmin ediliyor.

ABD'nin ham petrol üretiminin 2019'da günlük ortalama 10,8 milyon varile yükselerek rekor kırması, Kasım 2019'da da günlük ortalama 11 milyon varilin üzerine çıkarak ilk sırada yer alan Rusya'nın üretimini geçmesi öngörülüyor.

(AA)