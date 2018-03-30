ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin cenazesi defnedildi

WASHINGTON (AA) - ABD'de 18 Mart'ta polis tarafından vurularak öldürülen 22 yaşındaki siyahi Stephon Clark'ın cenazesi toprağa verildi.

California eyaletinin Sacramento kentindeki kilisede düzenlenen cenaze töreninde konuşan insan hakları aktivisti ve Protestan dini kanaat önderlerinden Al Sharpton, "Stephon Clark bizi kendimize getirdi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve dünyayı polisin haksız muameleleriyle ilgilenmeye zorlayacaklarını belirten Sharpton, "Bu, Sacramento'nun kavgası değil. Bu, ulusun kavgasıdır. Stephon bizi kendimize getirdi." şeklinde konuştu.

Dün belediye meclisindeki toplantıyı arkadaşlarıyla basarak "polis şiddetine" tepki gösteren, belediye meclisi üyelerini "Hepimizi hayal kırıklığına uğrattınız." sözleriyle protesto eden Clark'ın kardeşi Stevante Clark da belediyedeki eylemi nedeniyle ailesi ve arkadaşlarının kendisine çok kızgın olduğunu söyledi.

Ağabeyinin eşi ve çocuklarına sahip çıkılması çağrısında bulunan Stevante Clark, ağabeyi adına inşa edeceği kütüphane konusunda belediye başkanı ile birlikte çalışacağını anlattı.

Clark, cenazeye katılanlardan hep birlikte "Belediye Başkanı'nı seviyoruz" demelerini istedi.

Müslüman olduğu belirtilen Stephon Clark, 18 Mart'ta Sacramento polisi tarafından kendi evinin bahçesinde 20 kurşunla vurulmuştu. Clark'ın silahsız olduğu ortaya çıkmış, olayın ardından kentin çeşitli bölgeleri, siyahilerin düzenlediği protestolara sahne olmuştu.