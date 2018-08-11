CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde polisin hırsızların ilgisini çekecek eşya yüklü tır konteynerleriyle "tuzak" kurduğu ortaya çıktı.
Charles McKenzie adlı aktivistin sosyal medya hesabında paylaştığı video sayesinde ortaya çıkan olay, Chicago Polis Departmanını zor durumda bıraktı.
Görüntülere göre polis, siyahilerin ağırlıkta olduğu Englewood Mahallesi'ne bıraktığı "tuzak" tır konteynerlerinden eşya alan bazı gençleri "hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına aldı.
Konunun medyada geniş yankı bulması üzerine basın toplantısı düzenleyen Chicago Polis Departmanı Sözcüsü Eddie T. Johnson, uygulamayı kabul etti.
Chicago polisi için suçla mücadelede başka yöntemler üzerinde yoğunlaşacaklarını belirten Johnson, gözaltına alınanlar kişiler için "Onların orada olması, sizin olduğu anlamına gelmez. Onları almamanız gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşları hırsızlığa teşvik ettiği ileri sürülen uygulamayla ilgili birçok sivil toplum örgütünden "polisin tuzak kurmak yerine toplumun tüm kesimleriyle güvene dayalı bir ilişki kurması gerektiği" yönünde tepkiler geldi.
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