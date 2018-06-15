ABD'de Ramazan Bayramı

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde, yaklaşık 25 bin kişinin katılımıyla bayram namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Bridgeview bölgesindeki Toyota Park Stadyumu'nu dolduran yaklaşık 25 bin kişi, statta çimler üzerine serdikleri seccadelerde saf tuttu.

İmam Şeyh Cemal Said'in kıldırdığı namaz öncesinde Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, aralarında Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar ve Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir'in de bulunduğu cemaate hitap etti.

İslam aleminin bu yıl da buruk bir bayram yaşadığını vurgulayan Cemal, Amerikalı Müslümanların dünyadaki ön yargıları yıkmaya davet etmesi gerektiğini söyledi.

Usame Cemal, ABD'de güçlü bir Müslüman toplumu oluşturmanın ülke yönetiminde söz sahibi olmakla mümkün olabileceğini ifade ederek, herkesi seçimlerde organize şekilde oy kullanmaya davet etti.

Cemaate seslenen Başkonsolos Acar da bayram namazını binlerce Müslümanla bir arada kılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Dünyanın birçok bölgesindeki Müslüman'ın ABD'dekiler kadar iyi şartlarda bayram yapamadıklarını hatırlatan Acar, Türkiye'nin Müslümanlarla omuz omuza olmaktan mutluluk duyduğunu, olmaya da devam edeceğini ifade etti.

Namazın ardından ABD'li Müslümanlar, stadyum girişinde oluşturulan festival alanında bayramlaştı.

