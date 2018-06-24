ABD'de raydan çıkan trenden 871 ton ham petrol nehre aktı

DOON (AA) - ABD'nin Iowa eyaletinde ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 871 ton ham petrolün nehre aktığı bildirildi.
BNSF Demiryolu Şirketi Sözcüsü Andy Williams, yaptığı açıklamada, Iowa'nın Doon kentinde ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıktığını ve çok sayıda vagonun devrildiğini belirterek yaklaşık 871 ton ham petrolün aşırı yağışlar nedeniyle taşan Little Rock Nehri'ne döküldüğünü belirtti.
Nehrin ham petrolden arındırılması için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Williams, şu an için çevresel bir felaket durumunun bulunmadığını söyledi.
Yetkililer, trenin, Little Rock Nehri'nin şiddetli yağışlar nedeniyle taşması nedeniyle raydan çıkmış olabileceğini belirtti.
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