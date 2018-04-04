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ABD'de Rusya soruşturmasına bağlı ilk hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 00:49 | Son Güncelleme

Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından yürütülen Rusya soruşturması kapsamında FBI'a yalan söylediği ortaya çıkan Hollandalı avukat van der Zwaan'a 30 gün hapis cezası verildi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında, daha önce Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine yalan söylediğini kabul eden Hollandalı avukat Alex van der Zwaan'a 30 gün hapis cezası verildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, ABD'de devam eden Rusya soruşturmasına bağlı olarak ilk kez bir ismin hapis cezası aldığı bildirildi.

Federal bir yargıç, daha önce soruşturmayı yürüten FBI yetkililerine ve Özel Yetkili Savcı Mueller'ın ekibine yalan söylediğini itiraf eden Hollandalı avukata 30 gün hapis cezası ve 20 bin dolar da para cezası verdi.

Şubat ayında FBI yetkililerine soruşturma kapsamındaki tahkikatlarda yalan söylediğini kabul eden van der Zwaar, hakkındaki iddianameye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya yetkilileriyle Ukrayna'da yerleşik bir şirket arasındaki ilişkileri gizlemiş.

Aynı kapsamda Mueller'ın ofisinin talep ettiği e-postaları sildiği belirtilen Hollandalı avukatın Rus bir oligarkın damadı olduğu ve Rusya ile Trump'ın seçim ekibi arasındaki ilişkileri bildiği de iddia ediliyor.

ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılarla müdahale ettiği iddiaları üzerine hem Kongre hem de Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Trump, önceki hafta sonu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Rusya'nın 2016'daki Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" yönündeki iddiaları soruşturan Mueller'ı hedef almıştı.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine ABD Kongresinin önde gelen Cumhuriyetçi isimleri, kendisine uyarıda bulunarak Mueller'ın işine devam etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Rusya soruşturması kapsamındaki en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına 17 Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı olarak Mueller'ı atamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Özel Yetkili Savcı Robert Mueller rusya soruşturması

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