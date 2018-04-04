ABD'de Rusya soruşturmasına bağlı ilk hapis cezası

WASHINGTON (AA) - ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında, daha önce Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine yalan söylediğini kabul eden Hollandalı avukat Alex van der Zwaan'a 30 gün hapis cezası verildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, ABD'de devam eden Rusya soruşturmasına bağlı olarak ilk kez bir ismin hapis cezası aldığı bildirildi.

Federal bir yargıç, daha önce soruşturmayı yürüten FBI yetkililerine ve Özel Yetkili Savcı Mueller'ın ekibine yalan söylediğini itiraf eden Hollandalı avukata 30 gün hapis cezası ve 20 bin dolar da para cezası verdi.

Şubat ayında FBI yetkililerine soruşturma kapsamındaki tahkikatlarda yalan söylediğini kabul eden van der Zwaar, hakkındaki iddianameye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya yetkilileriyle Ukrayna'da yerleşik bir şirket arasındaki ilişkileri gizlemiş.

Aynı kapsamda Mueller'ın ofisinin talep ettiği e-postaları sildiği belirtilen Hollandalı avukatın Rus bir oligarkın damadı olduğu ve Rusya ile Trump'ın seçim ekibi arasındaki ilişkileri bildiği de iddia ediliyor.