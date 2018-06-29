HABER

ABD'de satılan etler için "süperbakteri" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 20:18 | Son Güncelleme

ABD'de satılan etler için "süperbakteri" uyarısı

ABD'de süpermarketlerde satılan etlerin neredeyse yüzde 80'inde antibiyotiğe dirençli "süper bakteriye" rastlandığı ileri sürüldü.

WebMD'nin haberine göre, kar amacı gütmeyen çevre örgütü Çevre Çalışma Grubunun bulguları, ABD'de süpermarketlerde satılan ve testlerden geçirilen hindi kıymasının yüzde 79'unda, domuz pirzolasının yüzde 71'inde, dana kıymanın yüzde 62'sinde, tavuk kanadı, butu ve göğsünün yüzde 36'sında "süper bakteriye" rastlandığını gösterdi.

Çevre Çalışma Grubunun raporunun yazarı beslenme uzmanı Dawn Undurraga, düzenlediği basın toplantısında, tüketicilerin yedikleri etin ne içerdiğini bilmeleri gerektiğini belirtti. Kamu sağlığı danışmanı ve veteriner doktor Gail Hansen de bakterilerin, insanlarla hayvanların sindirim sisteminde temas ettiği diğer bakterilere, antibiyotiğe dirençli genleri aktardığını dile getirerek bunun enfeksiyonları tedavi etmeyi çok zorlaştırdığına dikkati çekti.

Raporda, insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğu bilinmesine rağmen ABD hükümetinin sağlıklı hayvanlara antibiyotik verilmesine müsaade ettiği aktarıldı.

Grup ayrıca ABD Gıda ve İlaç Dairesinden "süper bakteri" konusunda eyleme geçmesini talep etti.

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecekMuharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek
Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda ettiFatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Et Süper Bakteri

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.