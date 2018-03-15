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ABD'de savaş uçağı düştü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 01:55 | Son Güncelleme

ABD donanmansa ait FA-18 Hornet tipi savaş uçağı Florida eyaletine bağlı Key West kenti yakınlarında okyanusa düştü.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 15 Mart (DHA) - ABD donanmansa ait FA-18 Hornet tipi savaş uçağı Florida eyaletine bağlı Key West kenti yakınlarında okyanusa düştü. İki pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladı.
Uçağın düşmesiyle ilgili görgü tanıkları, Key West Deniz ve Hava Üssü'ne inişe geçen uçakta havadayken bir patlama meydana geldiğini ve uçağın alev aldığını, iki pilotun atladığını gördüklerini söyledi. Okyanusa atlayan pilotlar için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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