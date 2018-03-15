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ABD'de savaş uçağı düştü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 05:44 | Son Güncelleme

Florida eyaletinde eğitim uçuşu sırasında düşen ABD Donanmasına ait F/A-18F Super Hornet tipi savaş uçağındaki iki pilot yaşamını yitirdi

WASHINGTON (AA) - Florida eyaletinde ABD Donanmasına ait F/A-18F Super Hornet tipi savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Amerikan Atlantik Donanma Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, F/A-18F tipi bir savaş uçağının Florida'nın Key West bölgesinde donanmaya ait Boca Chica üssünde eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Uçağın piste yaklaşırken düştüğü duyurulan açıklamada, iki pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu pilotların kurtarma ekiplerince pistin iki kilometre doğusunda denizden çıkarıldığı ifade edildi.

Komutanlıktan yapılan ikinci bir açıklamada ise iki pilotun da yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Florida savaş uçağı

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