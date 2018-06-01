ABD'de şerif yardımcısının vurduğu adamın ailesine 4 dolar tazminat

ABD'nin Florida eyaletinde 2014 yılında şerif yardımcısının vurduğu adamın ailesine 4 dolar tazminat ödenmesi kararı alındı.

BBC'nin haberine göre, eyalette görülen davada jüri, şerif yardımcısının gürültü şikayetiyle gittiği evin garaj kapısının önünde vurduğu 30 yaşındaki Vaughn Hill Jr'ın annesine cenaze masrafları için bir, üç çocuğunun her birine de birer dolar tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Davada ayrıca Hill'in olay sırasında alkollü olduğundan ölümünden yüzde 99 oranında kendisinin sorumlu olduğuna ve şerif yardımcısı Christopher Newman'ın aşırı güç kullanmadığına hükmedildi.

Ailenin avukatı John Phillips, Hill'in ölümünden sorumlu olması hükmünün, şerif departmanını tazminatın sadece yüzde 1'ini ödemekle yükümlü kıldığını, bunun ailenin tazminattan sadece 4 sent alacağı anlamına geldiğini, aileye Hill'in alkollü olması nedeniyle bu 4 sentin bile ödenmeyebileceğini söyledi.

