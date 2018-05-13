HABER

ABD'de "Silah Paylaşım Programı" standı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 04:12 | Son Güncelleme

Silahlanmaya dikkat çekmek amacıyla Chicago'da açılan stant, “Bisiklet Paylaşım Programı” istasyonları şeklinde dizayn edildi

CHICAGO (AA) - ABD’nin suç başkenti Chicago’da silahlanmaya dikkat çekmek amacıyla maket silahların yer aldığı “Silah Paylaşım Programı” standı açıldı.

Daley Plaza Meydanı’nda açılan stant kentteki yaygın şekilde kullanımı devam eden “Bisiklet Paylaşım Programı” istasyonları şeklinde dizayn edildi. Ülkedeki birçok toplu cinayette kullanılan 10 adet AR-15 tipi otomatik tüfek maketinin yer aldığı stant, Amerikalıların yanı sıra kenti gezmeye gelen turistlerin de ilgisini çekti.

Chicago merkezli reklam ajansı The Escape Pod ve silah güvenliği örgütü Brady Center to Prevent Gun Violence’ın organize ettiği çalışma ile "ABD’de silah sahibi olmak ile bisiklet kiralamanın aynı zorluğa sahip olduğu" mesajını verildi.

Standa konulan panoda ayrıca, ABD’nin en katı silah kanununa sahip Illinois eyaletindeki Chicago’daki suçların yaklaşık yüzde 60’ının çevre eyaletlerden sağlanan silahlarla gerçekleştirildiği belirtildi.

Muharrem İnce'den olay sözlerMuharrem İnce'den olay sözler
Fatih Portakal'dan Akşener tepkisi: Neden?Fatih Portakal'dan Akşener tepkisi: Neden?
Erdoğan'dan seçim yorumu: Bu seçimde ne mi olacak?Erdoğan'dan seçim yorumu: Bu seçimde ne mi olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Chicago silah karşıtı silah paylaşım programı

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşeğe çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Eşeğe çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Hatay'da feci kaza: Yaralı var

Hatay'da feci kaza: Yaralı var

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.