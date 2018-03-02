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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 23:38 | Son Güncelleme

Michigan Üniversitesi yurt binasında açılan ateş sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti - Polis saldırganın halen yakalanamadığını ve vurulan kişilerin öğrenci olmadığını açıkladı - Yerel medya, saldırganın, kendisini okuldan almaya gelen ebeveynlerini vuran bir öğrenci olduğunu iddia etti

WASHINGTON (AA) - ABD'de, Michigan Üniversitesi yurt binasına sabah saatlerinde açılan ateş sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve saldırganın halen yakalanamadığı belirtildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, polis, saldırıya uğrayanların öğrenci olmadığını ve saldırının "aile içi şiddet" olarak tanımlanabilecek bir olay olduğunu belirtti.

Öte yandan yerel medya, saldırganın 19 yaşındaki James Eric Davis Jr. olduğunu ve söz konusu öğrencinin kendisini okuldan almaya gelen ebeveynlerini silahla öldürdüğünü iddia etti.

Polis yetkilileri ise saldırganın kimliğini henüz doğrulamadı.

Bölge sakinlerini saldırgana karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Michigan eyaletinin en büyük şehri olan Detroit'in yaklaşık 200 kilometre kuzeybatısında yer alan üniversite kampüsünde 23 bin civarında öğrenci eğitim görüyor.

Florida eyaletine bağlı Broward kentinde 19 yaşındaki Nikolas Cruz'un Stoneman Douglas Lisesine 15 Şubat'ta düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü. Bu saldırının ardından ABD'de bir kez daha silahlanma konusunda şiddetli tartışmalar başlamış, ABD Başkanı Donald Trump da silah alımıyla ilgili sert tedbirler alacaklarını açıklamıştı.

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