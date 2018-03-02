ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü

WASHINGTON (AA) - ABD'de, Michigan Üniversitesi yurt binasına sabah saatlerinde açılan ateş sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve saldırganın halen yakalanamadığı belirtildi.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, polis, saldırıya uğrayanların öğrenci olmadığını ve saldırının "aile içi şiddet" olarak tanımlanabilecek bir olay olduğunu belirtti.
Öte yandan yerel medya, saldırganın 19 yaşındaki James Eric Davis Jr. olduğunu ve söz konusu öğrencinin kendisini okuldan almaya gelen ebeveynlerini silahla öldürdüğünü iddia etti.
Polis yetkilileri ise saldırganın kimliğini henüz doğrulamadı.
Bölge sakinlerini saldırgana karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
Michigan eyaletinin en büyük şehri olan Detroit'in yaklaşık 200 kilometre kuzeybatısında yer alan üniversite kampüsünde 23 bin civarında öğrenci eğitim görüyor.
Florida eyaletine bağlı Broward kentinde 19 yaşındaki Nikolas Cruz'un Stoneman Douglas Lisesine 15 Şubat'ta düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü. Bu saldırının ardından ABD'de bir kez daha silahlanma konusunda şiddetli tartışmalar başlamış, ABD Başkanı Donald Trump da silah alımıyla ilgili sert tedbirler alacaklarını açıklamıştı.
Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı
Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!
Putin, dünyaya rest çekti: Bizi dinleme zamanınız geldi
ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Padişahların sırları
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Film yıldızı itiraf etti! Meğer 4 yıl önce...
Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum