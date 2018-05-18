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ABD'de silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 18:33 | Son Güncelleme

Teksas eyaletinin Houston kentinin güneyinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

ABD'nin Teksas eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Yerel yetkililer, Houston kentinin güneyinde bir lisede sabah saatlerinde silah sesleri duyulduğunu, olayda ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre ise olayda en az 8 kişi hayatı kaybetti.

Olay yerinde bir kişinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

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Okul silahlı saldırı Teksas

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