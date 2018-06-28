ABD'de silahlı saldırı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Maryland eyaletinde yerel bir gazeteye bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi. Amerikan medyası en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.
Başkent Washington'a 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis kentinde faaliyet gösteren Capital Gazette adlı yerel bir gazetede silahlı saldırı meydana geldi.
Saldırıyla ilgili polis yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmazken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde gazete binasına giren silahlı saldırganın çok sayıda kişiyi vurduğu bildirildi.
CBS News kanalına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki polis yetkilisinin, saldırıda en az 4 kişinin öldüğünü söylediği belirtildi.
Haberlere yansıyan iddialarda gazetenin haber odasına giren saldırganın haber editörü de dahil olmak üzere çok sayıda gazete çalışanını hedef aldığı belirtildi.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyla ilgili bilgi aldığı ve saldırıyla ilgili kurbanların yakınlarına üzüntülerini ilettiği kaydedildi.
Bazı polis yetkilileri, saldırganın halen yakalanamadığını ve saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.
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