ABD'de siyahiyi döven polis açığa alındı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde siyahi bir Amerikalıyı döven polisin, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açığa alındığı bildirildi.
ABD'de siyahilerle polislerin zaman zaman karşı karşıya geldiği kentlerden biri olarak bilinen Baltimore, yeni bir polis şiddeti ile kamuoyunun gündemine geldi.
Cumartesi sabahı meydana geldiği belirtilen ve Amerikan medyasına pazar günü düşen video görüntülerine göre Baltimore'da kontrol yapan bir grup polisin birkaç siyahi Amerikalıyı sorgulamaya çalıştığı görülüyor.
Bu sırada siyahi bir polisin siyahi bir Amerikalı ile tartışmaya başladığı ve tartışma devam ederken bu kişiyi yumruklamaya başladığı kameraya yansıyor. Şüpheliyi yere yatırdıktan sonra ellerini bağlayan polis daha sonra söz konusu kişiyi gözaltına alıyor.
- Kamuoyundan yoğun tepki
Medyaya yansıdığı andan itibaren kamuoyunda yoğun tepki gören görüntülerin ardından açıklama yapan Baltimore Polis Komiseri Gary Tuggle, adı açıklanmayan polisin açığa alındığını belirtti.
Tuggle, olayla ilgili soruşturma devam ederken görüntülerin medyaya yansımasına da tepki gösterdi.
Yerel medyada polisin dövdüğü siyahinin adının Dashawn McGrier olduğu belirtildi.
Daha sonra yaptıkları açıklamada ise polis yetkilileri, gözaltına alındıktan sonra polisten aldığı darbeler sebebiyle hastaneye götürülen kişinin, herhangi bir suçlama ile karşılaşmadan serbest bırakıldığını açıkladı.
Amerikan Halk Sağlığı Derneğinin derlediği güncel istatistiklere göre, ABD'de her yıl binden fazla kişi polisler tarafından silahla vuruluyor.
Her gün ortalama 3 kişinin polis tarafından vurulması sonucu hayatını kaybetti belirtilen araştırmada, cinayete kurban giden yetişkin erkeklerin yaklaşık yüzde 8'inin ölümünden polislerin sorumlu tutulduğu ifade ediliyor.
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