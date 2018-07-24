ABD'de süpermarkette rehine olayı

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin Los Angeles şehrinde büyükannesini silahla yaraladıktan sonra polis takibinden kaçarken bir süpermarkete girerek içeride bulunanları rehin alan saldırgan cinayetle suçlandı.
Los Angeles Kırsal Bölge savcılık ofisi, 28 yaşındaki zanlı Gene Evin Atkins'in 31 ayrı suçlamayla yarın hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi.
Atkins cinayet, cinayete teşebbüs, zorla alıkoyma gibi suçlardan yargılanacak.
Pazar günü yaşanan olayda, Atkins, büyükannesiyle evinde kalan kız arkadaşı konusunda yaşadığı tartışmanın ardından, kadını 7 kez silahla ateş ederek yaralamıştı.
Atkins olayın ardından 17 yaşındaki kız arkadaşını zorla bindirdiği arabayla polisten kaçarken Silver Lake bölgesinde yol kenarındaki demire çarparak durmak zorunda kalmıştı.
Yakında bulunan süpermarket zinciri Trader's Joe's'un şubesine giren Atkins, içerdekileri rehin alıp polisle çatışmıştı. Süpermarkette kadın çalışan Melyda Corado, çatışma sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti.
Süpermarketteki 40 ila 50 kişi olduğu tahmin edilen müşteri ve çalışanı yaklaşık 2 saat boyunca rehin tutan saldırgan, sonunda kendini kelepçeleyerek güvenlik güçlerine teslim olmuştu.
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