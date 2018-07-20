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ABD'de tekne kazası: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

Missouri eyaletinde Table Rock Gölü'nde turistleri taşıyan gezinti teknesi alabora oldu - Kazada 11 kişi öldü

BRANSON (AA) - ABD'nin Missouri eyaletinde turistleri taşıyan gezinti teknesinin Table Rock Gölü'nde batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Stone Şerifi Dog Rader, yaptığı açıklamada, Branson şehri yakınındaki Table Rock Gölü'nde dün gece meydana gelen kazada turistleri taşıyan teknenin rüzgarlı havada alabora olduğunu belirtti.

11 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 7 kişi de yaralandı.

Kayıp 5 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

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ABD Missouri eyaleti Table Rock Gölü tekne kazası

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