ABD'de Türk musikisine yoğun ilgi

Düzenledikleri workshopa sadece New York'tan değil Brezilya, Kolombiya, Avusturalya ve Kanada gibi ülkelerden öğrencilerin katıldığını belirten Erdoğdular, "Ümit ediyoruz ki bu öğrenciler Türk kültürünü gittikleri yerlerde de yayacaklar. Bu bizim için büyük bir onur, kültürler arası çok büyük bir köprü oldu." dedi.

Aynı zamanda bestekar da olan Baktagir, "Türk müziğin ses sistemi aralıkları, bizim gönüllere taht kurmuş olan makamlarımızın adını taşıyor. İlgili olanları cezbeden bir müzik sistemine sahibiz. Derya gibi bir müziğimizin olduğuna biz her geçen gün daha iyi şahit olduğumuz gibi yabancıların da itibar etmesi, bu müziği öğrenmeye çalışması, heves etmeleri bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

New York'ta verdikleri derslere ve Türk enstrümanlarına yabancıların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Erdoğdular, "Kanun öğrencisi başta hiç yoktu şimdi Yunanlı da var, Mısırlı da var. Kanuna ilgi arttı. Ut zaten büyük bir ilgi görüyor. Ney, her yerde çalınamayan bir enstrüman olmasına rağmen ona yakın öğrenci var. Ses eğitiminde de Türk müziği öğretmeme rağmen yabancılar yoğun ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğdular'a her yıl düzenlediği konserler ve eğitim amaçlı düzenlenen workshoplar için teşekkür eden Baktagir, böylece hem önemli enstrümanları hem de Türk kültürünün makamsal yapısını yabancılara öğretebildiklerini anlattı.

Türkiye'den uzakta düzenlenen bu tür sanatsal faaliyetlerin desteklenmesinin önemine dikkati çeken Baktagir, "Gün geçtikçe destekler de arttıkça bu alev daha da yayılacak. Nihayetinde insan faktörü önemli bizim müziğimizde, o gönül beraberliği musiki ile buluşmuş oluyor." dedi.

Türk müziğinin tanıtılmasının uzun bir yolculuk olduğuna işaret eden Baktagir, "Yabancıların bizim makamsal müziğimizin derinliğine şahit olup, kendilerini kaptırdıklarını biz zaten görüyoruz, görmeye de devam ediyoruz. Ancak son zamanlarda daha da etki artmaya başladı." şeklinde konuştu.

Ut sanatçısı Yurdal Tokcan ise "Makam New York" konser ve çalışmalarına hem artan bir ilginin hem de bir sürekliliğin olduğunu vurgulayarak, "Burası bir buluşma noktası, burada sadece Amerika'nın içinden değil Tunus'tan Avusturalya'dan, Arjantin'den, Brezilya'dan yani dünyanın birçok yerinden katılımcılar yer aldı." dedi.