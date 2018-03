ABD'de Türk musikisine yoğun ilgi

NEW YORK (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark kentinde "Makam New York" grubunun düzenlediği Osmanlı ezgileri taşıyan klasik Türk musikisi konseri davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Türk musikisinin önemli temsilcilerinden sanatçı Ahmet Erdoğdular'ın kurduğu "Makam New York" grubu, New Jersey eyaletinde bulunan Rutgers Üniversitesi Bradley Hall Theatre Salonu'nda ''Sounds of The Bosphorus'' isimli konser verdi.

Erdoğdular'ın solist olduğu konsere, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Göksel Baktagir kanunla, Yurdal Tokcan utla, Ömer Erdoğdular da neyle katıldı.

Osmanlı ve Türk ezgilerinin seslendirildiği konseri çok sayıda Amerikalı ve Türk davetli izledi.

Erdoğdular, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Makam New York" grubunu 2011 yılında kurduklarını, bu yıl yedinci workshop çalışmasını yaparak beş sınıfta 50'ye yakın öğrenciye Türk klasik müziği dersleri verdiklerini söyledi.

Düzenledikleri workshopa sadece New York'tan değil Brezilya, Kolombiya, Avusturalya ve Kanada gibi ülkelerden öğrencilerin katıldığını belirten Erdoğdular, "Ümit ediyoruz ki bu öğrenciler Türk kültürünü gittikleri yerlerde de yayacaklar. Bu bizim için büyük bir onur, kültürler arası çok büyük bir köprü oldu." dedi.