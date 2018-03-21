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ABD'de Türk musikisine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:40 | Son Güncelleme

"Makam New York" grubuyla klasik Türk müziğini temsil eden Erdoğdular:  - "Bu bizim için büyük bir onur, kültürler arası çok büyük bir köprü oldu" - Kanun sanatçısı bestekar Baktagir: -"Derya gibi bir müziğimizin olduğuna biz her geçen gün daha iyi şahit olduğumuz gibi yabancıların da itibar etmesi, bu müziği öğrenmeye çalışması, heves etmeleri bizi mutlu ediyor"

NEW YORK (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark kentinde "Makam New York" grubunun düzenlediği Osmanlı ezgileri taşıyan klasik Türk musikisi konseri davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Türk musikisinin önemli temsilcilerinden sanatçı Ahmet Erdoğdular'ın kurduğu "Makam New York" grubu, New Jersey eyaletinde bulunan Rutgers Üniversitesi Bradley Hall Theatre Salonu'nda ''Sounds of The Bosphorus'' isimli konser verdi.

Erdoğdular'ın solist olduğu konsere, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Göksel Baktagir kanunla, Yurdal Tokcan utla, Ömer Erdoğdular da neyle katıldı.

Osmanlı ve Türk ezgilerinin seslendirildiği konseri çok sayıda Amerikalı ve Türk davetli izledi.

Erdoğdular, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Makam New York" grubunu 2011 yılında kurduklarını, bu yıl yedinci workshop çalışmasını yaparak beş sınıfta 50'ye yakın öğrenciye Türk klasik müziği dersleri verdiklerini söyledi.

Düzenledikleri workshopa sadece New York'tan değil Brezilya, Kolombiya, Avusturalya ve Kanada gibi ülkelerden öğrencilerin katıldığını belirten Erdoğdular, "Ümit ediyoruz ki bu öğrenciler Türk kültürünü gittikleri yerlerde de yayacaklar. Bu bizim için büyük bir onur, kültürler arası çok büyük bir köprü oldu." dedi.

New York'ta verdikleri derslere ve Türk enstrümanlarına yabancıların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Erdoğdular, "Kanun öğrencisi başta hiç yoktu şimdi Yunanlı da var, Mısırlı da var. Kanuna ilgi arttı. Ut zaten büyük bir ilgi görüyor. Ney, her yerde çalınamayan bir enstrüman olmasına rağmen ona yakın öğrenci var. Ses eğitiminde de Türk müziği öğretmeme rağmen yabancılar yoğun ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğdular, New York'un en önemli sanat mekanlarından Carnegie Hall'da 2016 yılı Şubat ayında verdikleri ilk Türk klasik müziği konserinin grubun çıkışını sağlamada önemli yer tutuğunu söyledi.

- "Son zamanlarda daha da etki artmaya başladı"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü geçen yıl alan, kanun ustası Göksel Baktagir, Türk musikisine her geçen gün ilginin arttığına şahit olmaktan mutluluk duydukları belirtti.

Aynı zamanda bestekar da olan Baktagir, "Türk müziğin ses sistemi aralıkları, bizim gönüllere taht kurmuş olan makamlarımızın adını taşıyor. İlgili olanları cezbeden bir müzik sistemine sahibiz. Derya gibi bir müziğimizin olduğuna biz her geçen gün daha iyi şahit olduğumuz gibi yabancıların da itibar etmesi, bu müziği öğrenmeye çalışması, heves etmeleri bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğdular'a her yıl düzenlediği konserler ve eğitim amaçlı düzenlenen workshoplar için teşekkür eden Baktagir, böylece hem önemli enstrümanları hem de Türk kültürünün makamsal yapısını yabancılara öğretebildiklerini anlattı.

Türkiye'den uzakta düzenlenen bu tür sanatsal faaliyetlerin desteklenmesinin önemine dikkati çeken Baktagir, "Gün geçtikçe destekler de arttıkça bu alev daha da yayılacak. Nihayetinde insan faktörü önemli bizim müziğimizde, o gönül beraberliği musiki ile buluşmuş oluyor." dedi.

Türk müziğinin tanıtılmasının uzun bir yolculuk olduğuna işaret eden Baktagir, "Yabancıların bizim makamsal müziğimizin derinliğine şahit olup, kendilerini kaptırdıklarını biz zaten görüyoruz, görmeye de devam ediyoruz. Ancak son zamanlarda daha da etki artmaya başladı." şeklinde konuştu.

Ut sanatçısı Yurdal Tokcan ise "Makam New York" konser ve çalışmalarına hem artan bir ilginin hem de bir sürekliliğin olduğunu vurgulayarak, "Burası bir buluşma noktası, burada sadece Amerika'nın içinden değil Tunus'tan Avusturalya'dan, Arjantin'den, Brezilya'dan yani dünyanın birçok yerinden katılımcılar yer aldı." dedi.

Projenin içerisinde yer almaktan büyük bir keyif aldıklarını dile getiren Tokcan, "Artık bu projenin vermiş olduğu mesaj çok geniş kitlelere ulaşmış durumda. İnanıyorum ki, bundan sonra da artarak, güçlenerek devam edecek kültürümüz, sanatımız ve müziğimiz adına çok önemli bir açılım ve paylaşım noktası Makam New York." ifadelerini kullandı.

"Makam New York" grubu ayrıca New York'ta bu yıl yedincisinin gerçekleştirildiği ve dünyanın dört bir yanından öğrencilerin katıldığı klasik Türk müziği seminerleri düzenliyor.

Seminerlerde, kanun, ney, ut, Türk müziği okuma teknikleri, müzik teorisi, tonlama ve makam repertuvarının pratik kullanımı gibi konularda dersler veriliyor.

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